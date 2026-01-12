Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:08, 12 января 2026Экономика

Российский поселок остался без тепла в 37-градусный мороз

Поселок Новый Ургал остался без отопления в 37-градусный мороз
Виктория Клабукова

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Поселок Новый Ургал в Хабаровском крае отключили от отопления. О ситуации пишет Telegram-канал Mash.

Отключение объясняют поломкой на местной котельной. После приостановки подачи ресурса сначала исчезла горячая вода, а вскоре стали остывать батареи. В квартирах температура опустилась до семи градусов. В котельной начался ремонт, однако сроки его окончания неизвестны. При этом в поселке стоит 37-градусный мороз.

В преддверии Нового года из-за метели отопления и света лишились около 5,5 тысячи жителей Камчатки. В Елизовском районе в связи со снежным штормом ввели режим чрезвычайной ситуации. Сельчане подключались к генераторам, также в одной из школ был организован пункт обогрева и питания.

В конце декабря без тепла остался еще один российский город, Серов в Свердловской области. Теплоснабжение отключилось из-за аварии на котельной. Отключения коснулись 338 многоэтажных домов, кроме того, тепла лишились пять детских садов и две школы. В это время столбики термометров держались на отметке в минус 33 градуса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фон дер Ляйен обратилась с призывом к России

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Объемы производства популярного деликатеса в России оценили

    Названо самое дорогостоящее направление для отдыха в январе

    Раненый боец СВО прошел четыре километра с девятью осколками в ногах после атаки ВСУ

    Стало известно о переговорах США и Дании по вопросу Гренландии

    Трамп пригрозил невиданными ударами Ирану

    Российский поселок остался без тепла в 37-градусный мороз

    Россиянам раскрыли способы вернуться в форму после праздников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok