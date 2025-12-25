Российский город остался без тепла в 33-градусный мороз

Жители города Серова остались без отопления в 33-градусный мороз

Город Серов в Свердловской области оказался без тепла в 33-градусный мороз. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Теплоснабжение прекратилось ввиду аварии на 1-й котельной, которая случилась еще 24 декабря. Отключения коснулись 338 многоэтажных домов, также тепла лишились пять детских садов и две школы. Из-за холода в том числе приостановило работу терапевтическое отделение городской больницы — пациентов и персонал эвакуировали.

Сроки возобновления подачи ресурса пока неизвестны. Тепло не вернули в дома и после шести вечера. Дозвониться в компанию, ответственную за работу котельной, невозможно, жалуются местные жители. Ситуацию на контроль взяла прокуратура. Как сообщается, в Серов едет бригада из Екатеринбурга, но когда ждать ее приезда, также неясно. При этом в некоторых районах города температура опустилась до отметки в минус 38 градусов.

В другом российском городе, Ростове-на-Дону, после крупной аварии на ТЭЦ теплоснабжение приостановилось более чем в 1,4 тысячи многоквартирных домов, включая несколько школ и детских садов. Ранее отопление отключили почти в 800 домах в Советском районе Новосибирска. Отключение было плановым в связи с необходимостью в ремонте.