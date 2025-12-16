Реклама

Экономика
11:10, 16 декабря 2025Экономика

Жители российского города остались без отопления

Часть жителей Ростова-на-Дону осталась без отопления после аварии на ТЭЦ
Елизавета Городищева
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

После крупной аварии на ТЭЦ-2 в Ростове-на-Дону жители более 1,4 тысячи многоквартирных домов остались без отопления. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Прорыв произошел в понедельник, 15 декабря, последствия аварии пообещали устранить до ночи. Однако жители все еще жалуются на холодные батареи. Без тепла также остались несколько школ и детских садов.

Во вторник, 16 декабря, днем в Ростове-на-Дону минус 1 градус, ночью ожидается похолодание до минус 5 градусов.

Ранее в Советском районе Новосибирска без тепла оказались почти 800 домов. По одной из версий, отключения были плановыми, по другой — вызваны аварией в Институтской зоне Академгородка.

