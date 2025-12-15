В российском городе без отопления остались почти 800 домов

В новосибирском Академгородке без отопления остались 780 домов

В Новосибирске тепла лишились почти 800 домов. Такие данные отражаются на карте отключений городских систем ЖКХ.

Подачу ресурса приостановили 780 потребителям в Советском районе Новосибирска: без отопления остались 382 здания, а без горячей воды — 398. Причиной этому «Атас.инфо» называет повреждения теплосети в Институтской зоне Академгородка. В компании «УЭВ» в свою очередь отключения называли плановыми и говорили о 420 потребителях. Отключения планировали начать с девяти часов утра, однако, по словам местных жителей, батареи начали остывать уже в семь.

Согласно опубликованному на сайте извещению, теплоснабжение в районе ограничили из-за необходимости в ремонте запорной арматуры в Верхней зоне Академгородка и зоне институтов. Образовавшийся дефект, как сообщается, в настоящий момент не сказывается на работе сетей, однако его решили устранить, пока на улице достаточно тепло — 15 декабря в Новосибирске стоит ноль градусов. Аварийные работы обещают закончить к шести часам вечера по местному времени.

