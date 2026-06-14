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08:03, 14 июня 2026Мир

В США сделали предупреждение из-за атак на Россию

Миршаймер: Атаки БПЛА по России могут спровоцировать удар по Европе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Профессор Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen выразил мнение, что удары беспилотников по территории России могут привести к ответным действиям, последствия которых затронут европейские страны.

«Если мы впадем в отчаяние из-за поражения Украины на поле боя и примем стратегию усиления авиаударов по России, то поставим русских в такое положение, в котором они серьезно задумаются об ударах по Европе», — отметил он.

Миршаймер выразил мнение, что подобное развитие событий способно привести к неконтролируемому обострению ситуации между Западом и Россией, вплоть до риска применения ядерного оружия.

Ранее Миршаймер заявил, что страны Запада всегда стремились нанести серьезный урон России. Он отметил, что подобный подход к взаимодействию с Россией является очень опасным.

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