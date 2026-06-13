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23:20, 13 июня 2026Мир

В США раскрыли желания Запада в отношении России

Политолог Миршаймер: Запад всегда хотел выбить Россию из числа великих держав
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Unsplash

Политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что страны Запада всегда стремились нанести серьезный урон России. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Гленна Диесена.

Миршаймер отметил, что подобный подход к взаимодействию с Россией является очень опасным.

«Запад с самого начала был заинтересован в том, чтобы выбить Россию из числа великих держав. Думаю, они считали, что, используя экономические санкции, можно поставить Россию на колени, а поддерживая украинскую армию на поле боя, можно победить Москву в этой войне», — отметил эксперт из США.

Ранее =Миршаймер заявил, что европейские страны уже признали факт проигрыша Украины в зоне проведения специальной военной операции (СВО), хотя и не признают этого публично. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с проблемой дезертирства.

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