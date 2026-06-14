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08:01, 14 июня 2026Спорт

Бразилия и Марокко сыграли вничью в матче чемпионата мира

Бразилия и Марокко со счетом 1:1 сыграли вничью в матче чемпионата мира по футболу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Марокко в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ист-Ратерфорде в США завершилась со счетом 1:1. На 21-й минуте гол забил Исмаэль Сайбери из сборной Марокко. Бразилия сравняла счет на 32-й минуте благодаря удару Винисиуса Жуниора. Для футболиста матч стал 50-м в составе национальной команды.

Ранее сборная Катара вырвала ничью у Швейцарии на старте чемпионата мира. Встреча прошла на стадионе «Ливайс Стэдиум» и завершилась со счетом 1:1.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола.

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