Россия
07:19, 28 декабря 2025Россия

На Камчатке тысячи людей остались без света и тепла из-за метели

На Камчатке около 5500 человек остались без света и тепла из-за метели
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

На Камчатке тысячи людей замерзают в домах без света и тепла из-за метели, сообщает Telegram-канал «360».

Из-за сильного снежного шторма примерно 5500 человек остались без электричества. В Елизовском районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Для многих домов, в которых отопление и водоснабжение зависят от электрокотлов, это стало катастрофой — жители оказались в холодных и темных квартирах.

Единственным выходом стали генераторы, работающие в поселках с постоянным гулом. Власти организовали пункт обогрева и питания в местной школе, а спасатели проводят обходы домов, чтобы помочь наиболее уязвимым людям.

Ранее Камчатку накрыл снежный апокалипсис. Из-за бушующего циклона и ветра до 45 м/с в регионе привели все службы в режим повышенной готовности. В Петропавловске остановили движение общественного транспорта. Жителей просят не выезжать на личных авто. Вместо автобусов по городу ходят вахтовки — они забирают людей с остановок.

