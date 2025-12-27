Снежный апокалипсис накрыл один российский регион

Mash: Камчатку накрыл снежный апокалипсис

Камчатку накрыл снежный апокалипсис. Из-за бушующего циклона и ветра до 45 м/с в регионе привели все службы в режим повышенной готовности, пишет Telegram-канал Mash.

По прогнозу синоптиков, такая погода продлится до 28 декабря. По последней информации, в Петропавловске остановили движение общественного транспорта. Жителей просят не выезжать на личных авто. Вместо автобусов по городу ходят вахтовки — они забирают людей с остановок.

Кроме того, пишет канал, власти рассматривают закрытие ряда региональных дорог. Также отменены занятия в школах. Работодателям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку.

Сильный циклон, который обрушился на Камчатку, уже приводил к снежному апокалипсису в регионе в начале декабря. После удара стихии в Петропавловске-Камчатском автобусы застряли в снегу, а на дорогах образовались серьезные пробки.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что до Нового года в Москве будут ежедневный снег и морозы.