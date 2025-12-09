Жители российского города обвинили власти в снежном апокалипсисе

Жители Петропавловска-Камчатского обвинили власти в снежном апокалипсисе

Сильный циклон, который обрушился на Камчатку, привел к снежному апокалипсису в регионе. Внимание на ситуацию в российском городе со ссылкой на местных жителей обратил телеканал «360».

После удара стихии в Петропавловске-Камчатском автобусы застревали в снегу, а на дорогах образовались серьезные пробки. «Автобусы застревали чуть ли не на каждой остановке, где есть подъем вверх. Пять остановок я добиралась полтора часа в больницу», — пожаловалась одна из местных жительниц. Она отметила, что на одной из остановок забуксовал автобус, который почти час не могли поднять в гору. Причиной снежного апокалипсиса она и другие жители города назвали плохую работу коммунальных служб — по их словам, снег никто не чистил, что привело к заторам на дорогах и застреванию машин.

«Власти пишут, что это якобы месячная норма осадков, но это не так, еще лет 10 назад больше снега выпадало, но такого на дорогах никогда не было, очистку вели с ночи», — посетовала другая жительница. Женщина заявила, что после аналогичного циклона, который привел к снегопадам, дороги все еще не расчистили от снега. Она добавила, что не видела снегоуборочной техники в городе в течение дня.

В управлении МЧС по региону отметили, что в Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах. Предприятиям порекомендовали перевести сотрудников на работу из дома.

Ранее в этот же день стало известно, что на Свердловскую область минувшей ночью обрушились 40-градусные морозы.