В России начался сезон змей

В России активизировались змеи

С наступлением лета в российских регионах активизировались змеи. Об этом в беседе с агентством РИА Новости предупредили специалисты страховой компании «Росгосстрах».

В России начинается сезон пресмыкающихся. Страховые случаи, связанные с укусами змей, уже были зафиксированы в Татарстане, Чувашии, Костромской и Нижегородской областях. В случае укуса змеи необходимо как можно скорее обратиться к врачу, напоминает начальник управления выплат по личному страхованию Полина Григорьева. Паниковать не стоит — нужно ограничить движение и не поднимать конечность, куда укусила рептилия, выше сердца. Также рекомендуется снять кольца, браслеты и другие предметы, которые могут сдавливать ткани и вызывать отек. Прижигать рану, накладывать жгут, делать разрез в месте укуса или отсасывать яд нельзя — это может только усугубить состояние пострадавшего.

Чаще с жалобами на укусы змей обращаются женщины, с пресмыкающимися они сталкиваются на садовых участках, во время прогулки по лесу и сбора ягод. Самая крупная страховая выплата, по статистике компании, составила 45 тысяч рублей — такая сумма потребовалась для лечения последствий интоксикации.

Ранее россиянам дали советы по борьбе со змеями на даче. Прежде всего нужно прибраться на участке, перебрав хворост и дрова. Именно в таких местах змеи любят устраивать убежища.