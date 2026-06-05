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10:06, 5 июня 2026Силовые структуры

Уничтожение диверсантов в российском регионе попало на видео

ФСБ показала на видео момент уничтожения диверсантов в ДНР
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Уничтожение четырех групп диверсантов и пункта управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) попало на видео. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ России.

На кадрах видно, как в дверной арке стоит украинский военнослужащий, ожидающий возвращения своего БПЛА. Затем сотрудники ФСБ нанесли удар по дислокации ВСУ. После этого показано, как правоохранители нанесли удар по диверсанту в лесу.

Ранее сообщалось, что операцию проводили сотрудники ФСБ из подразделения «Горыныч». Они выявили и уничтожили диверсионные группы, которые базировались вдоль маршрутов продвижения российских войск.

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