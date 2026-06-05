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10:08, 5 июня 2026Экономика

В ЦБ заявили о неуместности разговоров о переохлаждении экономики

Заботкин: Говорить о переохлаждении экономики России при низкой безработице неуместно
Вячеслав Агапов
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Безработица в России находится на исторически минимальном уровне, поэтому говорить об охлаждении экономики страны неуместно. Об этом на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

О работе экономики в режиме управляемого охлаждения заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, к этому состоянию она перешла после периода бурного экономического роста, который фиксировался в предыдущие несколько лет.

Представитель регулятора не согласился с подобной оценкой.

«Что можно считать переохлаждением или избыточно жесткой ДКП (денежно-кредитная политика — прим. «Ленты.ру»)? Это если экономика, экономическая активность в целом по стране падает ниже своего потенциального уровня. А как мы это увидим? То, что в экономике появляются свободные незадействованные рабочие руки. Безработица — это зло. Почему зло? Потому что если человек не отработал, он не создал добавленную стоимость ни для себя, ни для общества в целом», — пояснил Заботкин.

В рамках делового завтрака председатель совета директоров компании «Новапорт» Роман Троценко заявил, что российский бизнес чувствует себя плохо в условиях дорогих кредитов, и предположил, что по аналогии с «шоком Волкера» (период резкого ужесточения ставок в США, который вернул инфляцию к целевому уровню, но привел к длительной рецессии — прим. «Ленты.ру») текущий период в экономике будут описывать словами «капкан Заботкина».

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