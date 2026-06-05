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09:42, 5 июня 2026Экономика

В России заявили о «капкане Заботкина» для российского бизнеса

Троценко: Проблема дорогих кредитов заменила для российского бизнеса санкции
Вячеслав Агапов
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Российский бизнес чувствует себя плохо в условиях дорогих кредитов. Об этом на деловом завтраке Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил председатель совета директоров «Новапорт» Роман Троценко, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам бизнесмена, сейчас бизнес опирается на несырьевой внутренний спрос, который требует финансирования и требует повышения производительности труда.

«Мы попали в демографическую ловушку. Людей нет, людей не хватает. Безработица — не потому, что все хорошо, а потому что поколение, которое должно было рождаться в 90-е годы, не вышло на рынок труда», — пояснил он.

В октябре-ноябре 2025 года рынок столкнулся с изменениями — ушла проблема санкций, а на первое место вышла проблема дорогих кредитов.

«Неожиданное повышение реальной ставки нарушило планы бизнеса. Депозиты стали высокодоходными и с рынка капиталов все деньги ушли в депозит. Частному бизнесу приходится конкурировать за капитал. Когда мы видим такую доходность в рубле, и не видим спроса на валюту, это привело к просадке рентабельности сырьевого экспорта и российский бизнес попал в замкнутый круг, и нет возможности инвестировать и нет возможности повышать производительность труда с помощью инвестиций в технологии», — пояснил Троценко.

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Бизнесмен привел в пример отмеченный в учебниках «Шок Волкера» период резкого ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Федеральной резервной системы США (ФРС) в конце 1970-х — начале 1980-х годов при председателе ФРС Поле Волкере. Эти меры позволили вернуть инфляцию с двузначных значений до примерно пяти процентов, но привело к длительной рецессии.

«Думаю, в конечном счете в учебниках мы будем читать помимо "Шока Волкера" еще и о "Капкане Заботкина", в который Россия по ошибке попала», — предположил Троценко.

Ранее первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин заявил, что для бизнеса важна реальная ставка, потому что инфляционная составляющая автоматом переходит в цену, а вот эта разница ложится в основном на собственника, на само предприятие.

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