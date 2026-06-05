Российские дроны научили поднимать в воздух тяжелые снаряды

Замкомандира Федосеев: Дроны России могут поднимать в воздух тяжелые снаряды

Российские FPV-дроны способны поднимать в воздух для дистанционного минирования тяжелые снаряды с системой самоуничтожения. Об этом со ссылкой на заместителя командира взвода группировки войск «Центр» Дениса Федосеева сообщает РИА Новости.

«Если в начале мы начинали с малых "птиц" грузоподъемностью 1600 граммов, то сейчас мы способны проводить дистанционное минирование, поднимая в воздух до 7 килограммов», — сказал замкомандира.

По его словам, доставка дронов и боекомплекта проводится наземным робототехническим комплексом (НРТК) «Курьер», оснащенным электромагнитным тралом.

Ранее российский военнослужащий с позывным Донор сообщил РИА Новости, что дрон «ПВХ-1» является самым востребованным в Вооруженных силах России, он может выполнять сразу несколько функций.

В мае Telegram-канал НРТК рассказал, что «Курьер» получил универсальный минный заградитель для дистанционного создания минных полей.