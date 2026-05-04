Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:53, 4 мая 2026Наука и техника

Робот «Курьер» получил УМЗ с минами

НРТК «Курьер» получил УМЗ для дистанционного минирования
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер» получил универсальный минный заградитель (УМЗ) для дистанционного создания минных полей. Машину применяют в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщает Telegram-канал «НРТК».

Канал опубликовал ролик, демонстрирующий работу НРТК саперов группировки российских войск «Север». Дистанционно управляемый робот отстреливает кассеты с минами для создания заграждений.

На машине установлен блок УМЗ, который вмещает 30 кассет с минами. Изделие позволяет применять противотанковые и противопехотные мины. Базовый УМЗ обеспечивает минирование на дальности 55-120 метров.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В апреле «Известия» писали, что Вооруженные силы России начали использовать НРТК для расчистки проходов штурмовикам в зоне СВО. Роботизированные платформы оснащают катковыми и электромагнитными тралами, а также отвалами для создания проходов в завалах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина подготовила компромиссный вариант завершения конфликта. В чем он заключается и как связан с ЕС?

    Просьба у соседа обернулась для россиянки заточением в подполье

    В Пентагоне сделали заявление об атаке Ирана на американский корабль

    Семь человек пострадали при ударе ВСУ из «Града» по территории «Мираторга» в России

    Два туриста упали с балкона аэропорта Азии с разницей в пару часов и не выжили

    Необходимость импорта морепродуктов в Россию объяснили

    В российском регионе осквернили могилы бойцов СВО

    Немцы запретили советскую символику на 9 мая

    Стало известно о назначении нового главнокомандующего ВКС России

    Обнаружен способ снизить вред недосыпа для мозга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok