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10:01, 5 июня 2026Мир

Раскрыта связанная с Россией просьба спикера перед голосованием в Конгрессе США

CNN: Джонсон просил Конгресс предоставить Трампу возможность вести переговоры с Россией
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон на закрытом заседании перед голосованием по антироссийским санкциям и предоставлению помощи Киеву просил своих коллег выступить против этих мер, чтобы предоставить президенту Дональду Трампу возможность вести переговоры с Россией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

«В конечном итоге 18 республиканцев и один независимый, который часто голосует вместе с республиканцами, проголосовали за принятие законопроекта, что фактически стало осуждением позиции Трампа», — говорится в материале.

Отмечается, что однопартийцы Трампа стремились послать сигнал руководству после того, как партия во главе с Трампом отошла от прежней твердой поддержки Украины. В настоящее время в партии наблюдается раскол по этому вопросу.

Ранее Палата представителей (нижняя палата Конгресса США) одобрила законопроект об ужесточении санкций против России и оказании дополнительной помощи Украине. Инициативу поддержали 226 конгрессменов, тогда как 195 проголосовали против.

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