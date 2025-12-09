На российский регион обрушились 40-градусные морозы

На Свердловскую область обрушились морозы до минус 42 градусов

На Свердловскую область минувшей ночью обрушились 40-градусные морозы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, в некоторых районах российского региона столбики термометров показали минус 42 градуса Цельсия. «На остановках толпы замерзших людей — в некоторых районах потеплее: в Серовском около минус 35 градусов, в Верхотурье минус 32 градуса, в Реже минус 29 градусов, в Первоуральске минус 26 градусов», — сказано в публикации.

В связи с холодами местных жителей призвали по возможности остаться дома и отказаться от поездок на автомобиле. Между тем граждан успокоили, что в ближайшие дни ветер стихнет, а морозы ослабнут: так, температура в течение дня поднимется до минус 27 градусов, а в среду, 10 декабря, примерно до минус 15 градусов.

Жителям столичного региона, в свою очередь, синоптики пообещали репетицию зимы.