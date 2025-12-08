Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:35, 8 декабря 2025Экономика

Москвичам пообещали репетицию зимы

Синоптик Шувалов: 10 декабря в Москве ожидается репетиция зимы
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Репетиция зимы ожидается в Москве в среду, 10 декабря. По словам синоптика Александра Шувалова, в этот день столицу при относительно теплой температуре воздуха накроет снегом, однако продержатся такие метеоусловия недолго, рассказал он «Царьграду».

«Температура не будет низкой. Она будет по-прежнему достаточно высокой, около ноля градусов. Но при этом будет идти мокрый снег», — пояснил метеоролог.

В четверг, 11 декабря, температура поднимется до плюс 3 градусов, а в пятницу и субботу, 12-13 числа, — уже до плюс 5 градусов. В эти дни мокрый снег сменят небольшие дожди, из-за чего выпавший в среду снег пролежит на улицах лишь максимум полтора дня.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подчеркнул, что небольшой снежный покров не позволит слепить снежную бабу или покататься на лыжах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали решения суда по делу Долиной — Лурье. Певица заявила, что сама покупательница «не проявила осторожности»

    Названы причины отказов мировых звезд от концертов в России

    Американский хоккеист «Авангарда» рассказал об удививших его в России вещах

    В офисе президента Украины оправдались за не успевшего прочитать мирный план Зеленского

    Бренд Moschino предложил к покупке сумку в виде спагетти за 250 тысяч рублей

    Кадырова наградили медалью «За боевое отличие»

    Состояние сброшенной отцом с четвертого этажа трехлетней россиянки изменилось

    Страны Северной Европы стали испытывать раздражение из-за Украины

    У домашних животных обнаружили новую опасную для людей инфекцию

    В Госдуме высказались об отмене школьных оценок по трем предметам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok