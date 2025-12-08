Москвичам ответили на вопрос о возможности слепить снежную бабу

Синоптик Вильфанд: Снежный покров в Москве растает за сутки

В Москве на этой неделе выпадет снег, однако снежный покров вскоре смоют дожди. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Осадки ожидаются днем во вторник, 9 декабря. Уровень снежного покрова составит 1,5 сантиметра. В среду, 10 декабря, температура понизится: ночью в Москве будет от 0 до минус 2 градусов, а по области — до минус 5. Ночью пойдет снег, но днем он превратится в мокрый снег. В ночные часы начнет идти снег, днем он станет мокрым. Небольшой снежный покров не позволит слепить снежную бабу или покататься на лыжах, предсказал синоптик.

В четверг, 11 декабря, снег растает из-за повышения температуры и дождя. Ночью ожидается около 0 градусов, днем в Москве ожидается плюс 1-4 градусов, в Подмосковье — до плюс 5 градусов.

В пятницу, 12 декабря, ожидается снег с дождем, температура днем и ночью 0-5 градусов. С последующие дни немного похолодает, однако температура воздуха все равно будет довольно высокой для декабря. Вероятность формирования устойчивого снежного покрова в настоящее время оценить сложно, хотя температуры будут отрицательными, сообщил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве к 2050 году температура в среднем поднимется на 2-3 градуса.