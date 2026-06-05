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Забота о себе
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11:33, 5 июня 2026Забота о себе

Врачи назвали семь привычек для долгой жизни

Врач Уэгл: Движение является основой долгой жизни
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Врачи регенеративной медицины Камал Уэгл и Джозеф Пурита назвали семь привычек для долгой жизни. Советами долголетия они поделились с изданием Very Well Health.

По словам врачей, основой долгой жизни является движение. Так, Уэгл посоветовал относиться к физическим нагрузкам как к лекарству, прием которого нельзя отложить или забыть. При этом об интеллектуальном развитии забывать тоже нельзя. «Мозг — это такая же мышца, ей нужны постоянные нагрузки», — подчеркнул Пурита.

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Еще одним важным условием долголетия специалисты назвали отдых. Они посоветовали четко соблюдать режим и давать себе время для восстановления после стрессов. «Исследования неизменно показывают, что привычки питания связаны с тем, как стареет человек. Диета, богатая фруктами, овощами, бобовыми, цельнозерновыми продуктами, полезными жирами, связана с лучшим состоянием здоровья», — добавил Уэгл.

Врачи также отметили, что, помимо образа жизни, на здоровье сильно влияет круг общения человека, его социальная активность и увлечения. Пурита посоветовал после выхода на пенсию не замыкаться в себе и поддерживать важные контакты. Наконец, самым важным правилом долголетия он назвал регулярные профилактические осмотры, которые позволяют предотвращать заболевания или выявлять их на ранних стадиях.

Ранее онколог Владимир Ивашков рассказал, что наибольший риск развития рака приходится на возраст от 65 до 85 лет. По его словам, в этом возрасте следует особенно тщательно следить за здоровьем.

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