Генпрокурор России раскрыл меры защиты предпринимателей от штрафов

Гуцан: Российские прокуроры принимают меры для защиты предпринимателей от штрафов

В России прокуроры принимают меры для защиты предпринимателей от случаев необоснованного доначисления налогов и штрафов. Об этом заявил генеральный прокурор России Александр Гуцан на сессии «Совершенствование инструментов поддержки добросовестного бизнеса и инвестиций в новых экономических реалиях», проходящей в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), передает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

«Пресекаются факты необоснованного доначисления налогов, пеней и штрафов, неправомерной блокировки расчетных счетов, затягивания сроков возврата излишне уплаченных сумм», — сказал он.

Генпрокурор России отметил, что видит задачу ведомства в сочетании механизмов адресной помощи с принятием системных мер и формированием правоприменительной практики в интересах добросовестного и ответственного бизнеса. В качестве примера он привел данные за 2025 год, когда после вмешательства прокуроров бизнесменам вернули 726 миллионов рублей избыточного взыскания таможенных платежей. Кроме того, по инициативе Генпрокуратуры правительство начало работу по созданию системы единого учета налоговых платежей.

Ранее генпрокурор России Александр Гуцан сообщил, что государство национализировало частные активы, владельцы которых выводили дивиденды за рубеж и вели другую антироссийскую деятельность, на сумму 2,5 триллиона рублей. В том числе речь идет о 32 стратегических предприятиях из нефтегазовой, портовой и транспортной сфер.