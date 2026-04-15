15:47, 15 апреля 2026

Названа стоимость национализированных компаний в России

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

В российскую казну удалось вернуть частные активы на сумму 2,5 триллиона рублей, в том числе были национализированы 32 стратегических предприятия из нефтегазовой, портовой и транспортной сферы. Об этом в ходе доклада в Совете Федерации рассказал генеральный прокурор России Александр Гуцан, передают «Ведомости».

Чиновник подчеркнул, что укрепление экономической базы страны является одной из основных задач прокуратуры, а владельцы предприятий, к которым возникли претензии, действовали в ущерб интересам России.

В том числе речь идет о выводе дивидендов за рубеж, уклонении от уплаты налогов, росте кредиторской задолженности и ведении другой антироссийской деятельности.

В марте прошлого года генпрокурор Игорь Краснов (с сентября 2025 года — председатель Верховного суда) говорил о возвращении имущества стоимостью 2,4 триллиона рублей. В том числе речь шла о таких стратегических предприятиях, как производитель макаронных изделий «Макфа», производитель и экспортер зерна «Родные поля» и крупнейшем в стране производителе ферросплавов Челябинском электрометаллургическом комбинате (ЧЭМК).

Ранее сообщалось, что последний начал останавливать производство из-за падения спроса на свою продукцию и невозможности сбывать ее. Еще в сентябре прошлого года ЧЭМК перевели на четырехдневную рабочую неделю, при этом количество исков с требованиями об оплате долгов растет, вплотную приблизившись к трем сотням. В настоящее время комбинат находится под управлением Росимущества.

