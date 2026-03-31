Национализированный металлургический завод начал останавливать производство

Крупнейший в России производитель ферросплавов ЧЭМК частично приостановит выпуск

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), крупнейший в России производитель ферросплавов, с 1 апреля на три месяца частично приостановит работу из-за падения спроса на свою продукцию. Об этом со ссылкой на сотрудников предприятия и его пресс-службу пишет 74.RU.

По словам рабочих, руководство решило закрыть пятый цех — плавильный (официально он называется участок по выплавке и переработке ферросплавов цеха номер 7). Разговоры по этому поводу ходили последний месяц, но теперь понятно, что выпуск встанет с 1 апреля. Сотрудники утверждают, что им предлагают взять дни без содержания или перейти в другой цех.

В ЧЭМК подтвердили планы по временному сокращению производства в связи с невозможностью сбывать всю производимую продукцию. В то же время представитель предприятия указал, что решение коснется 170 человек, которых переведут в другие цеха и дадут оплачиваемый отпуск.

Комбинат был национализирован по иску Генпрокуратуры в феврале 2024 года, сейчас он находится под управлением Росимущества. По итогам того года ЧЭМК получил чистый убыток в размере 7,12 миллиарда рублей (прибыль в 2023-м составила 4,18 миллиарда).

В сентябре 2025-го ЧЭМК перевели на четырехдневную рабочую неделю. При этом количество исков, в основном от контрагентов, с требованиями об оплате долгов растет, вплотную приблизившись к трем сотням.

Ранее замглавы Минифина Алексей Сазанов отмечал, что ведомство выступает против корректировки формулы расчета акциза на жидкую сталь, на чем настаивают металлурги. Чиновник пояснил, что доходы от текущего уровня уже заложены в бюджет.