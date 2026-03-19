20:34, 19 марта 2026

Минфин объяснил отказ помогать кризисной отрасли

Замглавы Минфина Сазанов назвал невозможной помощь металлургической отрасли
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Министерство финансов России выступает против корректировки формулы расчета акциза на жидкую сталь, на чем настаивает металлургическая отрасль, потому что доходы от текущего уровня уже заложены в бюджет. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов, передает РИА Новости.

«Мы считаем, что ничего корректировать не нужно. Бюджет принят на трехлетку, там есть определенные доходы от акциза на сталь», — объяснил он.

В то же время чиновник заметил, что если какая-то компания отрасли хочет получить адресную помощь, не связанную с налогами, то она может обратиться в правительственную подкомиссию во главе с министром финансов Антоном Силуановым. Такую поддержку уже получают отдельные угольные компании, также угодившие в сложную ситуацию.

По его словам, поводом для обращения являются такие проблемы, как угроза закрытия, увольнения людей и им подобные. «Там конкретные проблемы конкретной компании будут готовы рассматривать, если такие запросы будут поступать», — пообещал Сазанов.

Ассоциация «Русская сталь» еще в декабре прошлого года обратилась к первому вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой пересмотреть акцизы на жидкую сталь. Металлурги указали, что отрасль сталкивается с одним из самых затяжных кризисов в истории и надежд на исправление ситуации в 2026 году нет.

Они объяснили, что текущий уровень акциза вводился для изъятия сверхдоходов, но теперь он приводит к тому, что платить приходится всегда, а это делает предприятия убыточными.

