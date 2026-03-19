Минфин объяснил отказ помогать кризисной отрасли

Замглавы Минфина Сазанов назвал невозможной помощь металлургической отрасли

Министерство финансов России выступает против корректировки формулы расчета акциза на жидкую сталь, на чем настаивает металлургическая отрасль, потому что доходы от текущего уровня уже заложены в бюджет. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов, передает РИА Новости.

«Мы считаем, что ничего корректировать не нужно. Бюджет принят на трехлетку, там есть определенные доходы от акциза на сталь», — объяснил он.

В то же время чиновник заметил, что если какая-то компания отрасли хочет получить адресную помощь, не связанную с налогами, то она может обратиться в правительственную подкомиссию во главе с министром финансов Антоном Силуановым. Такую поддержку уже получают отдельные угольные компании, также угодившие в сложную ситуацию.

По его словам, поводом для обращения являются такие проблемы, как угроза закрытия, увольнения людей и им подобные. «Там конкретные проблемы конкретной компании будут готовы рассматривать, если такие запросы будут поступать», — пообещал Сазанов.

Ассоциация «Русская сталь» еще в декабре прошлого года обратилась к первому вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой пересмотреть акцизы на жидкую сталь. Металлурги указали, что отрасль сталкивается с одним из самых затяжных кризисов в истории и надежд на исправление ситуации в 2026 году нет.

Они объяснили, что текущий уровень акциза вводился для изъятия сверхдоходов, но теперь он приводит к тому, что платить приходится всегда, а это делает предприятия убыточными.