«Можно закончить в этом году». Лукашенко заявил, что положить конец конфликтам на Украине и в Иране должны несколько человек

Лукашенко: Конфликты на Украине и в Иране можно закончить в этом году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке могут завершиться уже в 2026 году. По его словам, все зависит от желания нескольких ключевых фигур. Он считает, что нынешняя нестабильность в мире связана с человеческим фактором.

Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить Александр Лукашенко Президент Белоруссии

Говоря о ситуации в Иране и вокруг него, Лукашенко подчеркнул, что других вариантов, кроме мирного урегулирования, нет. Политик отметил, что американская администрация оказалась в положении, когда обстоятельства вынуждают ее отказаться от военного давления на Исламскую Республику.

В марте Лукашенко предложил администрации президента США Дональда Трампа собственный вариант завершения конфликта с Ираном. Однако он отказался раскрывать подробности.

На Украине пригрозили Лукашенко

Советник офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк 4 июня выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии.

Как человеку осторожному, который хочет дожить до пенсии, я знаю, обеспечить транзит власти, династию построить (я все это с сарказмом говорю), но тем не менее ему [Лукашенко] было бы желательно сегодня просто молчать Михаил Подоляк Советник офиса президента Украины

Подоляк также заявил, что Киев располагает возможностями для нанесения ударов по ключевым объектам на территории республики.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что со стороны Белоруссии на Украину якобы готовится нападение в Киевской и Черниговской областях. Он также пригрозил Минску превентивным ударом.

У нас есть возможность и превентивно работать в отношении российских территорий — оттуда может исходить угроза, — и в отношении фактического руководства Белоруссии Владимир Зеленский Президент Украины

Лукашенко в ответ предупредил украинского лидера об очень серьезной цели недалеко от границы с Украиной. До этого президент Белоруссии предложил Зеленскому встретиться на Украине или в Белоруссии и обсудить отношения двух стран.

Зеленский ввел санкции против детей Лукашенко

В мае президент Украины подписал указ о новом пакете санкций, куда вошли ограничения против детей лидера Белоруссии Виктора и Дмитрия. Всего в новый пакет санкций вошли 16 физических и 11 юридических лиц Белоруссии.

[Виктор и Дмитрий Лукашенко] причастны к экспорту продукции в обход международных санкций, поставкам товаров двойного назначения и реэкспорту через территорию Белоруссии Владимир Зеленский Президент Украины

В феврале глава Украины также ввел бессрочные санкции против самого Лукашенко. Среди причин Зеленский назвал строительство инфраструктуры для размещения ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии. Он подчеркнул, что и в Киеве, и Европе это воспринимается как «очевидная угроза».

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский объяснил решение Зеленского ввести санкции против Лукашенко и членов его семьи ответом Киева на диалог Минска и Вашингтона. «Если США выводят Белоруссию из-под режима санкций, то Зеленский по указанию европейских кукловодов заводит. Причина всегда экономическая», — сказал он.