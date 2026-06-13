Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке могут завершиться уже в 2026 году. По его словам, все зависит от желания нескольких ключевых фигур. Он считает, что нынешняя нестабильность в мире связана с человеческим фактором.
Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить
Говоря о ситуации в Иране и вокруг него, Лукашенко подчеркнул, что других вариантов, кроме мирного урегулирования, нет. Политик отметил, что американская администрация оказалась в положении, когда обстоятельства вынуждают ее отказаться от военного давления на Исламскую Республику.
В марте Лукашенко предложил администрации президента США Дональда Трампа собственный вариант завершения конфликта с Ираном. Однако он отказался раскрывать подробности.
На Украине пригрозили Лукашенко
Советник офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк 4 июня выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии.
Как человеку осторожному, который хочет дожить до пенсии, я знаю, обеспечить транзит власти, династию построить (я все это с сарказмом говорю), но тем не менее ему [Лукашенко] было бы желательно сегодня просто молчать
Подоляк также заявил, что Киев располагает возможностями для нанесения ударов по ключевым объектам на территории республики.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что со стороны Белоруссии на Украину якобы готовится нападение в Киевской и Черниговской областях. Он также пригрозил Минску превентивным ударом.
У нас есть возможность и превентивно работать в отношении российских территорий — оттуда может исходить угроза, — и в отношении фактического руководства Белоруссии
Лукашенко в ответ предупредил украинского лидера об очень серьезной цели недалеко от границы с Украиной. До этого президент Белоруссии предложил Зеленскому встретиться на Украине или в Белоруссии и обсудить отношения двух стран.
Зеленский ввел санкции против детей Лукашенко
В мае президент Украины подписал указ о новом пакете санкций, куда вошли ограничения против детей лидера Белоруссии Виктора и Дмитрия. Всего в новый пакет санкций вошли 16 физических и 11 юридических лиц Белоруссии.
[Виктор и Дмитрий Лукашенко] причастны к экспорту продукции в обход международных санкций, поставкам товаров двойного назначения и реэкспорту через территорию Белоруссии
В феврале глава Украины также ввел бессрочные санкции против самого Лукашенко. Среди причин Зеленский назвал строительство инфраструктуры для размещения ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии. Он подчеркнул, что и в Киеве, и Европе это воспринимается как «очевидная угроза».
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский объяснил решение Зеленского ввести санкции против Лукашенко и членов его семьи ответом Киева на диалог Минска и Вашингтона. «Если США выводят Белоруссию из-под режима санкций, то Зеленский по указанию европейских кукловодов заводит. Причина всегда экономическая», — сказал он.