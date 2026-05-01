Зеленский ввел санкции против детей Лукашенко

Зеленский подписал указ о санкциях против детей Лукашенко Виктора и Дмитрия

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новом пакете санкций, куда вошли ограничения против детей лидера Белоруссии Александра Лукашенко Виктора и Дмитрия. Об этом со ссылкой на указ сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«[Виктор и Дмитрий Лукашенко] причастны к экспорту продукции в обход международных санкций, поставкам товаров двойного назначения и реэкспорту через территорию Белоруссии», — говорится в публикации.

Отмечается, что всего в новый пакет санкций вошли 16 физических и 11 юридических лиц Белоруссии.

Ранее Зеленский заявил, что Белоруссия якобы готовится к присоединению к конфликту против Украины. Однако президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что Минск выступает против своего участия и вступит в конфликт только в том случае, если республике будет угрожать опасность.