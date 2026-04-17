Зеленский пригрозил лидеру одной страны похищением

Зеленский призвал Белоруссию не вступать в конфликт с Украиной

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия якобы готовится к вступлению в конфликт против Украины. В связи с этим он напомнил руководству республики о недавних событиях в Венесуэле, когда американские военные похитили ее президента Николаса Мадуро. Об этом Зеленский написал в социальной сети X.

По словам Зеленского, в приграничных с Белоруссией районах якобы строят дороги, которые ведут на территорию Украины. Кроме того, там якобы обустраивают артиллерийские позиции. «Я дал указание использовать соответствующие каналы для предупреждения фактического руководства Белоруссии о готовности Украины защищать свою землю и независимость. Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны послужить предостережением белорусскому руководству от совершения ошибок», — написал украинский лидер.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что обстановку на западных границах России и Белоруссии можно назвать напряженной.