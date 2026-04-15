22:24, 15 апреля 2026Россия

Глава разведки заявил о напряжении на западных границах России

Нарышкин назвал напряженной обстановку на западных границах России и Белоруссии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Reuters

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что обстановку на западных границах России и Белоруссии можно назвать напряженной. Его слова приводит РИА Новости.

По итогам совместного заседания коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии Нарышкин указал, что в странах Балтии и Польше идет усиленная милитаризация экономики и военное строительство. Он также напомнил, что и Польша, и государства Балтии вышли из Конвенции о запрещении противопехотных мин. По его словам, на восточных границах государств появляются новые фортификационные сооружения.

«Я должен напомнить, что именно так события развивались и накануне Второй мировой войны. Однако нападение на Польшу было совершено не с Востока, а как раз с Запада», — подчеркнул он.

Ранее Нарышкин назвал дату второго раунда переговоров США и Ирана. Предполагается, что встреча состоится в пакистанском Исламабаде 16 апреля.

