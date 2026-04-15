20:53, 15 апреля 2026Мир

Глава российской разведки назвал дату второго раунда переговоров США и Ирана

Нарышкин: Второй раунд переговоров по Ирану, предположительно, пройдет 16 апреля
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Второй раунд переговоров США и Ирана по урегулированию конфликта, предположительно, пройдет в пакистанском Исламабаде 16 апреля. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Как я понимаю, завтра должен состояться в Исламабаде второй тур переговоров», — сказал он.

Нарышкин также выразил надежду на позитивный исход встречи, подчеркнув, что в противном случае эскалация конфликта может «достичь предела и привести к самым трагическим последствиям».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя посольства Ирана в Пакистане сообщало, что США и Иран могут провести новый раунд переговоров в Исламабаде в конце этой или в начале следующей недели.

    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности сделки по беспилотникам

    Трампа предупредили о проблеме из-за Ирана

    В России назвали условие для справедливого мира на Украине

    В США высказались о повторном снятии санкций с российской нефти

    Белый дом высказался о продлении перемирия в Иране

    Зеленский рассказал о нарушенном Трампом обещании

    Украину предупредили о последствиях победы Мадьяра

    Россиянам перечислили пять самых вредных туалетных привычек

    Заморозки нанесли рекордный ущерб родине шампанского

    Зеленский заявил о выделении новой помощи Украине

    Все новости
