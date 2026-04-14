11:23, 14 апреля 2026Мир

Раскрыты сроки нового раунда переговоров США и Ирана

Reuters: США и Иран могут на этой неделе провести переговоры в Исламабаде
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Rebecca Conway / Getty Images

США и Иран могут в конце этой недели или в начале следующей провести новый раунд переговоров в Исламабаде. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя посольства Ирана в Пакистане.

По данным Reuters, вице-президент США Джей Ди Вэнс и спикер иранского парламента Мохаммед Бакир Галибаф оказались в шаге от сделки после переговоров в Исламабаде, но сорвали ее из-за недоверия.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия призвала США снять блокаду Ормузского пролива и вернуться к переговорам с Ираном. Причиной давления на Вашингтон является то, что блокада может привести к эскалации конфликта и нарушению работы других важных морских путей.

Китай также раскритиковал блокировку Ормузского пролива США и призвал стороны вернуться к мирным переговорам. Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, выдвинул план по мирному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

