11:18, 14 апреля 2026Мир

Китай обратился с требованием к США по Ормузскому проливу

МИД КНР назвал безответственным поступком блокировку Ормузского пролива США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал опасным и безответственным поступком блокировку Ормузского пролива США. Его слова приводит ТАСС.

«В условиях, когда заинтересованные стороны уже достигли договоренности о временном прекращении огня, усиление военного присутствия со стороны США и проведение ими целенаправленных блокирующих операций приведет лишь к обострению противоречий и усилению напряженности», — отметил он.

Китай настаивает, чтобы стороны конфликта соблюдали прекращение огня и сконцентрировались на диалоге и мирных переговорах, добавил Го Цзякунь.

13 апреля президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива. По словам американского лидера, эти меры коснутся только судов, следующих в порты Ирана или выходящих из них. При этом действия Военно-морских сил США не затронут корабли, направляющиеся в другие страны Персидского залива.

