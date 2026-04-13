Президент США Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива. Об этом политик заявил во время пресс-конференции в Белом доме, трансляцию ведет телеканал Fox News.

«Блокада началась», — заявил американский лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США заблокируют Ормузский пролив 13 апреля в 17:00 по московскому времени. Также он рассматривает возобновление ограниченных ударов по Ирану в дополнение к блокаде Ормузского пролива на фоне провала переговоров.

По словам американских чиновников, таким образом США хотят подтолкнуть Исламскую Республику пойти на уступки.