Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:52, 13 апреля 2026Мир

Трамп сделал заявление о блокаде Ормузского пролива

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / Reuters

США заблокируют Ормузский пролив 13 апреля в 18:00 по московскому времени. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Соединенные Штаты будут блокировать суда, входящие в и выходящие из иранских портов, начиная с 13 апреля в 10:00 утра по восточному времени (18:00 по мск — прим. «Ленты.ру»). Благодарю за внимание к этому вопросу!», — заявил глава Белого дома.

Ранее стало известно, что Трамп рассматривает возобновление ограниченных ударов по Ирану в дополнение к блокаде Ормузского пролива на фоне провала переговоров. По словам американских чиновников, таким образом США хотят подтолкнуть Исламскую Республику пойти на уступки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok