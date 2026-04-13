Трамп сделал заявление о блокаде Ормузского пролива

Трамп: США заблокируют Ормузский пролив 13 апреля

США заблокируют Ормузский пролив 13 апреля в 18:00 по московскому времени. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Соединенные Штаты будут блокировать суда, входящие в и выходящие из иранских портов, начиная с 13 апреля в 10:00 утра по восточному времени (18:00 по мск — прим. «Ленты.ру»). Благодарю за внимание к этому вопросу!», — заявил глава Белого дома.

Ранее стало известно, что Трамп рассматривает возобновление ограниченных ударов по Ирану в дополнение к блокаде Ормузского пролива на фоне провала переговоров. По словам американских чиновников, таким образом США хотят подтолкнуть Исламскую Республику пойти на уступки.

