09:37, 14 апреля 2026Мир

Стало известно о давлении на США из-за переговоров с Ираном

WSJ: Саудовская Аравия требует от США снять блокаду и вернуться к переговорам
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Office of the Iranian Parliament Speaker / WANA / Handout / Reuters

Саудовская Аравия требует от США снять блокаду Ормузского пролива и вернуться к переговорам с Ираном. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на арабских чиновников.

«Саудовская Аравия оказывает давление на США с целью заставить их снять блокаду Ормузского пролива и вернуться за стол переговоров», — говорится в материале.

Это связано с тем, что блокада пролива может привести к эскалации конфликта с Ираном и нарушению работы других важных морских путей.

13 апреля президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива. По словам американского лидера, эти меры коснутся только судов, следующих в порты Ирана или выходящих из них. При этом действия Военно-морских сил США не затронут корабли, направляющиеся в другие страны Персидского залива.

    Последние новости

    «Здесь не обошлось без диверсантов». Появились новые подробности загадочного исчезновения лично награжденного Путиным Героя России

    Россиянам назвали способ сэкономить на поездках в Азию

    Раскрыта цель ударов по Одесской области

    В Крыму задержали следившего за Черноморским флотом агента СБУ

    Украинский военный готовил теракт против высокопоставленного силовика в Москве

    Китай выдвинул план по поддержанию мира на Ближнем Востоке

    Москалькова сообщила о сотнях остающихся пропавшими после вторжения ВСУ россиянах

    Российский криминальный авторитет выступил против администрации колонии

    Вэнс рассказал о страданиях американского народа

    В России нашли способ сделать косметику и одежду почти на треть дороже

    Все новости
