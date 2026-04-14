Стало известно о давлении на США из-за переговоров с Ираном

WSJ: Саудовская Аравия требует от США снять блокаду и вернуться к переговорам

Саудовская Аравия требует от США снять блокаду Ормузского пролива и вернуться к переговорам с Ираном. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на арабских чиновников.

«Саудовская Аравия оказывает давление на США с целью заставить их снять блокаду Ормузского пролива и вернуться за стол переговоров», — говорится в материале.

Это связано с тем, что блокада пролива может привести к эскалации конфликта с Ираном и нарушению работы других важных морских путей.

13 апреля президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива. По словам американского лидера, эти меры коснутся только судов, следующих в порты Ирана или выходящих из них. При этом действия Военно-морских сил США не затронут корабли, направляющиеся в другие страны Персидского залива.