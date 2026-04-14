14 апреля 2026

Китай выдвинул план по поддержанию мира на Ближнем Востоке

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Haruna Furuhashi / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил состоящий из четырех пунктов план по мирному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

По данным агентства, предложение китайского лидера предусматривает защиту принципа мирного сосуществования, уважение суверенитета государств региона, укрепление международного права, а также обеспечение координации в вопросах безопасности и развития.

«Следует поддерживать государства Персидского залива и всего Ближнего Востока в улучшении отношений, содействовать построению общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой архитектуре безопасности для Ближнего Востока и регионе Персидского залива, а также укреплять основу для мирного сосуществования», — отметил Си Цзиньпин.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия призвала США снять блокаду Ормузского пролива и вернуться к переговорам с Ираном. Причиной давления государства на Вашингтон является то, что блокада пролива может привести к эскалации конфликта с Ираном и нарушению работы других важных морских путей.

    Последние новости

    «Здесь не обошлось без диверсантов». Появились новые подробности загадочного исчезновения лично награжденного Путиным Героя России

    Мощное землетрясение произошло в США

    Культовую рэп-группу включат в Зал славы рок-н-ролла

    Бритни Спирс смутила фанатов видео в прозрачном боди на фоне новостей о рехабе

    Выжившему после 67-дневного дрейфа в Охотском море россиянину вынесли приговор

    Россиянам назвали способ сэкономить на поездках в Азию

    Раскрыта цель ударов по Одесской области

    В Крыму задержали следившего за Черноморским флотом агента СБУ

    Украинский военный готовил теракт против высокопоставленного силовика в Москве

    Китай выдвинул план по поддержанию мира на Ближнем Востоке

    Все новости
