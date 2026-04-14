Китай выдвинул план по поддержанию мира на Ближнем Востоке

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил состоящий из четырех пунктов план по мирному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

По данным агентства, предложение китайского лидера предусматривает защиту принципа мирного сосуществования, уважение суверенитета государств региона, укрепление международного права, а также обеспечение координации в вопросах безопасности и развития.

«Следует поддерживать государства Персидского залива и всего Ближнего Востока в улучшении отношений, содействовать построению общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой архитектуре безопасности для Ближнего Востока и регионе Персидского залива, а также укреплять основу для мирного сосуществования», — отметил Си Цзиньпин.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия призвала США снять блокаду Ормузского пролива и вернуться к переговорам с Ираном. Причиной давления государства на Вашингтон является то, что блокада пролива может привести к эскалации конфликта с Ираном и нарушению работы других важных морских путей.