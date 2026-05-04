01:15, 4 мая 2026

На Украине назвали причину санкций против Лукашенко

Дубинский: Зеленский ввел санкции против Лукашенко и его семьи из-за США

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против главы Белоруссии Александра Лукашенко и членов его семьи из-за США. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

По его словам, введение ограничений стало ответом Киева на диалог Минска и Вашингтона. «Если США выводят Белоруссию из-под режима санкций, то Зеленский по указанию европейских кукловодов заводит. Причина всегда экономическая», — считает депутат.

Он пояснил, что Белоруссия при отмене американских санкций становится площадкой для возможной торговли России и США. Кроме того, Зеленский опасается, что Москва и Вашингтон выберут Минск в качестве места для проведения трехсторонней встречи, пишет Дубинский.

Ранее Зеленский издал указ о введении санкций против детей Лукашенко Виктора и Дмитрия. В нем сказано, что сыновья белорусского лидера «причастны к экспорту продукции в обход международных санкций, поставкам товаров двойного назначения и реэкспорту через территорию Белоруссии».

