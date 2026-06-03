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Бывший СССР
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12:53, 3 июня 2026Бывший СССР

В Запорожской области сообщили о новой атаке ВСУ на учебное заведение

Балицкий: ВСУ ударили по школе в Мелитополе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по школе в Мелитополе, 30 сотрудников учебного заведения эвакуированы. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

«Атаке подверглась общеобразовательная школа №1 города Мелитополя, от осколков сбитого беспилотника произошло возгорание кровли здания — силами МЧС России по Запорожской области возгорание оперативно ликвидировано», — написал Балицкий.

Губернатор отметил, что 30 сотрудников школы эвакуированы, пострадавших нет.

Ранее ВСУ ударили по территории школы, расположенной в городе Васильевке. В результате атаки были повреждены школьный автобус и окна здания. Жертв удалось избежать, заявил Балицкий.

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