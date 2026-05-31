Губернатор Балицкий: ВСУ ударили по территории школы в запорожской Васильевке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по территории школы, расположенной в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Украинские военные нанесли удар по территории общеобразовательной школы в городе Васильевке, уточнил он. В результате атаки были повреждены школьный автобус и окна здания.

Жертв удалось избежать, добавил Балицкий. В настоящее время на территории школы работают оперативные службы. «Пострадавших в эпицентре удара нет», — резюмировал губернатор.

Ранее ВСУ ударили по территории детского сада № 3 в Энергодаре. В результате атаки была повреждена игровая площадка и объекты, которые были установлены в рамках капитального ремонта. Никто из сотрудников дошкольного учреждения не пострадал. Детей в момент нападения на территории детсада также не было. Все поврежденные объекты будут в скором времени восстановлены, заверил глава города Максим Пухов.