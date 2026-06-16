Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:12, 16 июня 2026Россия

Раскрыты новые подробности о последствиях удара ВСУ по одному из символов Севастополя

Смородкин: Оценка ущерба музею-панораме в Севастополе требует проведения допэкспертиз
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Выставочное пространство в музее-панораме «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» серьезно пострадало после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), часть перекрытий потолка обрушилась. Новые подробности о последствиях удара украинского беспилотника по одному из символов города раскрыл директор музея Михаил Смородкин в «Макс».

По его словам, окончательная оценка ущерба требует проведения дополнительных экспертиз. На данный момент известно, что круговая галерея, где предполагалось разместить новую экспозицию, рассказывающую об истории Севастополя, значительно пострадала: часть перекрытий потолка обрушилась, спасатели продолжают демонтировать поврежденные элементы кровли, которые представляют опасность.

При этом уцелели каменные перегородки экспозиционных залов круговой галереи. Кроме того, сохранился скульптурный бюст основателя панорамной живописи в России и автора Севастопольской панорамы — Франца Алексеевича Рубо.

«Скульптурная композиция выполнена в 1975 году известным севастопольским скульптором Станиславом Чижом, именно она встречала посетителей в вестибюле здания», — пояснил Смородкин.

Об атаке на объект культурного наследия стало известно утром 10 июня. Атака была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа с кумулятивным зарядом. В Кремле отреагировали на атаку ВСУ словами о том, что «историю нельзя победить».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Спутник оглох». Россия научилась подавлять связь Starlink у ВСУ. Как это работает и к чему может привести

    Украина представила аналог УМПК в Европе

    Учительница Путина дала президенту совет

    Россиянам назвали лучшие машины для поездок на дачу

    Стало известно о съемках очередного ремейка культового советского фильма

    Стало известно о службе отца Шурыгиной в зоне СВО

    В «Газпром нефти» сообщили о штатной работе всех АЗС в Москве

    Контролировать госрасходы болгарам поможет СИГМА

    Российский пилот впервые в истории совершил посадку у маяка Анива на Сахалине

    Вероятность экономических реформ на Кубе оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok