Раскрыты новые подробности о последствиях удара ВСУ по одному из символов Севастополя

Смородкин: Оценка ущерба музею-панораме в Севастополе требует проведения допэкспертиз

Выставочное пространство в музее-панораме «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» серьезно пострадало после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), часть перекрытий потолка обрушилась. Новые подробности о последствиях удара украинского беспилотника по одному из символов города раскрыл директор музея Михаил Смородкин в «Макс».

По его словам, окончательная оценка ущерба требует проведения дополнительных экспертиз. На данный момент известно, что круговая галерея, где предполагалось разместить новую экспозицию, рассказывающую об истории Севастополя, значительно пострадала: часть перекрытий потолка обрушилась, спасатели продолжают демонтировать поврежденные элементы кровли, которые представляют опасность.

При этом уцелели каменные перегородки экспозиционных залов круговой галереи. Кроме того, сохранился скульптурный бюст основателя панорамной живописи в России и автора Севастопольской панорамы — Франца Алексеевича Рубо.

«Скульптурная композиция выполнена в 1975 году известным севастопольским скульптором Станиславом Чижом, именно она встречала посетителей в вестибюле здания», — пояснил Смородкин.

Об атаке на объект культурного наследия стало известно утром 10 июня. Атака была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа с кумулятивным зарядом. В Кремле отреагировали на атаку ВСУ словами о том, что «историю нельзя победить».