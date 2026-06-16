Названа повышающая риск развития жировой болезни печени привычка

ENDO2026: Длительный дневной сон повышает риск жировой болезни печени при сахарном диабете

Длительный дневной сон может повышать риск развития жировой болезни печени у людей с сахарным диабетом 2 типа. К такому выводу пришли ученые, представившие результаты исследования на конференции ENDO 2026.

Жировая болезнь печени развивается при избыточном накоплении жира в клетках органа и считается одним из самых распространенных хронических заболеваний печени. Исследователи проанализировали данные почти 1900 взрослых пациентов с диабетом 2 типа и оценили их привычки сна в период с 2017 по 2024 год.

За более чем три года наблюдения заболевание было выявлено у 379 участников. Оказалось, что люди, которые регулярно спали днем более 30 минут, чаще сталкивались с развитием жировой болезни печени. Риск повышался даже у тех, кто хорошо спал ночью. Наиболее неблагоприятной оказалась комбинация плохого ночного сна и длительного дневного отдыха — в этом случае вероятность заболевания возрастала более чем в три раза.

Авторы отмечают, что сон является фактором образа жизни, который можно контролировать. По мнению исследователей, людям с диабетом 2 типа стоит внимательнее относиться к своим привычкам сна и избегать слишком долгих дневных перерывов на отдых, чтобы снизить риск проблем с печенью.

Ранее ученые выяснили, что кофеин ухудшает качество сна, даже если спать восемь часов.