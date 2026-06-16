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18:13, 16 июня 2026Экономика

Бомбоубежища выставили на продажу в российском городе

В Волгограде на продажу выставили пять бомбоубежищ
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Антон Вергун / ТАСС

В Волгограде на продажу выставили пять крупных бомбоубежищ, которые находятся в федеральной собственности. Об этом со ссылкой на аукционную документацию сообщил портал «Волгоград Онлайн».

По информации источника, продавец сооружений — территориальное управление Росимущества по российскому региону. Четыре бомбоубежища находятся в Кировском районе Волгограда, на территории снесенного предприятия «Химпром», еще одно расположено на улице Довженко в промзоне Красноармейского района. Среди выставленных на продажу два «номерных» убежища — № 286 и № 402. Судя по снимкам выставленных на продажу объектов, ни один из них не готов к массовому укрытию в них населения.

Площадь земельных участков и подземных помещений, о которых идет речь, составляет от 363 квадратных метров земельного участка и здания площадью 242 квадратных метра до участка площадью 748 квадратный метр и нежилого здания метражом 671 «квадрат». Что касается начальной стоимости лотов, самый дешевый из них оценили в 854 тысячи рублей, а самый дорогой — в 2,1 миллиона рублей. При этом уточняется, что объекты на территории бывшего «Химпрома» находятся в аренде вплоть до 2029 года.

Ранее стало известно, что часть бомбоубежищ Санкт-Петербурга признали непригодными для использования населением.

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