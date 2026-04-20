09:31, 20 апреля 2026

Бомбоубежища в Санкт-Петербурге оказались непригодными

Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU / ТАСС

Часть бомбоубежищ Санкт-Петербурга находится в непригодном состоянии. Об этом заявили представители Калининского районного отделения КПРФ в соцсети «ВКонтакте».

По данным властей, в Калининском районе располагаются 76 убежищ, принятых в 2023-2026 годах. В 2024-м была проведена инвентаризация и оценка состояния конструкций, защитных средств и инженерного оборудования, которая показала, что часть бомбоубежищ не готова к использованию населением. В 2025 году прошло техническое обследование, а на текущий год запланирована разработка проектной документации на капитальный ремонт приоритетных объектов.

При этом планы будут выполнены только в том случае, если будут выделены лимиты бюджетных обязательств по адресной программе обследования и ремонта защитных сооружений гражданской обороны. Уточняется, что речь идет о бомбоубежищах, переданных районной администрации на баланс от различных ведомств за последние годы.

Ранее в апреле в Белоруссии выставили на электронные торги бомбоубежище со стартовой ценой около 28 тысяч долларов. Объект располагается в городе Могилеве.

