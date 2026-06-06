Названы три самые любимые застольные песни россиян

ВЦИОМ: Россияне назвали среди любимых застольных песен «Матушку-землю»

Аналитический центр ВЦИОМ определил любимые застольные песни россиян. Об этом на полях ПМЭФ сообщила руководитель практики аудита контента центра Мария Атаева, передает ТАСС.

Самыми популярными песнями для коллективного пения назвали «Коня» группы «Любэ», «Матушку» Татьяны Куртуковой и «Катюшу». По словам Атаевой, результаты исследования доказали, что музыкальный российский код все-таки есть.

«Исполняют песни обычно про нашу уникальность, про наш российский код, смыслы и ценности, которые мы передаем из поколения в поколения. Это народные, в том числе казачьи, песни, композиции Кадышевой, Зыкиной, Бабкиной, патриотические песни и песни советской эстрады», — сказала она.

Атаева также отметила, что на застольях и праздниках поют 64 процента россиян.

Ранее сообщалось, что певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, стал лучшим исполнителем 2025 года по версии слушателей. На втором месте оказался Олег Газманов, а замкнул тройку в этот раз Сергей Лазарев.