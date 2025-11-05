ВЦИОМ назвал лучших российских исполнителей 2025 года

ВЦИОМ: Лучшими исполнителями 2025 года стали SHAMAN и Полина Гагарина

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, стал лучшим исполнителем 2025 года по версии слушателей. Об этом стало известно из исследования аналитического центра ВЦИОМ.

По информации центра, артист победил в народном голосовании третий год подряд, набрав в этом году 28 процентов. Сообщается, что на втором месте оказался Олег Газманов (16 процентов), а замкнул тройку в этот раз Сергей Лазарев с 11 процентами.

Среди российских исполнительниц статус народной любимицы в четвертый раз подряд получила Полина Гагарина, которая набрала 17 процентов голосов. Второе место заняла Валерия с 11 процентами, опередив Ларису Долину, которая с 8 процентами голосов опустилась на третью строчку рейтинга.

Ранее стало известно, что россияне назвали самых привлекательных артистов в рамках опроса сервиса «МТС Музыка» и приложения для знакомств Mamba.