Культура
14:43, 5 ноября 2025Культура

ВЦИОМ назвал лучших российских исполнителей 2025 года

ВЦИОМ: Лучшими исполнителями 2025 года стали SHAMAN и Полина Гагарина
Андрей Шеньшаков

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, стал лучшим исполнителем 2025 года по версии слушателей. Об этом стало известно из исследования аналитического центра ВЦИОМ.

По информации центра, артист победил в народном голосовании третий год подряд, набрав в этом году 28 процентов. Сообщается, что на втором месте оказался Олег Газманов (16 процентов), а замкнул тройку в этот раз Сергей Лазарев с 11 процентами.

Среди российских исполнительниц статус народной любимицы в четвертый раз подряд получила Полина Гагарина, которая набрала 17 процентов голосов. Второе место заняла Валерия с 11 процентами, опередив Ларису Долину, которая с 8 процентами голосов опустилась на третью строчку рейтинга.

Ранее стало известно, что россияне назвали самых привлекательных артистов в рамках опроса сервиса «МТС Музыка» и приложения для знакомств Mamba.

