13:49, 1 октября 2025Ценности

Россияне назвали самых привлекательных певцов и певиц

Россияне назвали Диму Билана и Ольгу Серябкину самыми привлекательными артистами
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Россияне назвали самых привлекательных артистов в рамках опроса сервиса «МТС Музыка» и приложения для знакомств Mamba. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Согласно исследованию, женщины чаще всего отдавали голоса за певцов Диму Билана, Басту и Сергея Лазарева среди отечественных исполнителей и за Эминема, Джастина Тимберлейка, Энрике Иглесиаса, Рики Мартина и Стинга среди иностранных.

В свою очередь, мужчины предпочитали певиц Ольгу Серябкину, Клаву Коку и Полину Гагарину и их зарубежных коллег Дженнифер Лопес, Рианну и Шакиру.

В мае аналитики сайта знакомств Illicit Encounters назвали самые привлекательные для женщин черты внешности мужчин.

