Россияне назвали самых привлекательных певцов и певиц

Россияне назвали Диму Билана и Ольгу Серябкину самыми привлекательными артистами

Россияне назвали самых привлекательных артистов в рамках опроса сервиса «МТС Музыка» и приложения для знакомств Mamba. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Согласно исследованию, женщины чаще всего отдавали голоса за певцов Диму Билана, Басту и Сергея Лазарева среди отечественных исполнителей и за Эминема, Джастина Тимберлейка, Энрике Иглесиаса, Рики Мартина и Стинга среди иностранных.

В свою очередь, мужчины предпочитали певиц Ольгу Серябкину, Клаву Коку и Полину Гагарину и их зарубежных коллег Дженнифер Лопес, Рианну и Шакиру.

