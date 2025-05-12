Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:17, 12 мая 2025Ценности

Названы самые привлекательные мужчины для женщин

Daily Mail: Лысые мужчины оказались самыми привлекательными для женщин
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Unsplash

Аналитики сайта знакомств Illicit Encounters назвали самые привлекательные для женщин черты внешности мужчин. Результаты исследования, в котором приняли участие две тысячи респонденток, публикует Daily Mail.

Самыми желанными для участниц опроса оказались лысые мужчины — они обошли темноволосых и кудрявых мужчин, а также блондинов. При этом самой привлекательной деталью внешнего вида женщины назвали мускулистое телосложение.

Материалы по теме:
Брить или не брить Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Брить или не бритьПоклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
28 апреля 2017
Мохнатые красоты Почему небритые подмышки стали символом женской свободы
Мохнатые красотыПочему небритые подмышки стали символом женской свободы
12 марта 2018

Кроме того, в топе оказались острые скулы, зеленые глаза, растительность на груди, татуировки и пирсинг.

В апреле была также названа знаменитая женщина с самыми идеальными губами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил Эрдогану о готовности к прямым переговорам с Путиным

    Популярная телеведущая рассказала о борьбе с тяжелой болезнью

    Названы самые привлекательные мужчины для женщин

    Экс-министр Подмосковья ответил на обвинения в нападении на бывшую девушку

    Трех лидеров стран Европы назвали клоунами

    Высокопоставленного железнодорожника осудили за махинации в российском регионе

    Чеченские города переименуют

    Алиев не приехал на Парад Победы в Москву. Из-за чего произошло охлаждение отношений России и Азербайджана?

    В России оценили американский «недотанк»

    Раскрыт призыв Эрдогана к Зеленскому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости