Названа знаменитая женщина с самыми идеальными губами

Косметолог Элли Сати: У британской телезвезды Эй Джей Одуд самые идеальные губы

Врач-косметолог Элли Сати и медсестра Нина Приск назвали знаменитую женщину с самыми идеальными губами. Соответствующий материал публикует The Sun.

Первой в рейтинге оказалась британская телезвезда Эй Джей Одуд. По словам Сати, губы 37-летней знаменитости от природы очень полные и имеют более выраженный изгиб Купидона. При этом доктор отметила, что распределение объема в них не совсем совпадает с золотым сечением, где идеальным параметром считается соотношение 1:1:6. «Ее губы придают лицу баланс, а это, в конечном счете, самое важное при оценке эстетики», — объяснила эксперт.

Второе место заняла ирландская телезвезда Маура Хиггинс, а третье — британская телеведущая и диджей Майя Джама. На четвертой позиции оказалась американская предпринимательница Кайли Дженнер, на пятой — британско-турецкая модель Экин-Су Джулджюлоглу, на шестой — американская певица Сабрина Карпентер.

Последнее место досталось принцессе Уэльской Кейт Миддлтон. Доктор Сати отметила, что губы королевской особы относительно близки к золотому сечению. «Они не слишком полные, но они аккуратно сочетаются с другими чертами ее лица, способствуя общему ощущению гармонии и баланса», — подчеркнула специалист.

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