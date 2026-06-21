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06:41, 21 июня 2026Россия

В Совфеде рассказали о страхе европейской молодежи

Косачев: Молодежь стран ЕС с опаской обращается к истории Второй мировой войны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Молодое поколение европейских стран с опаской обращается к истории Второй мировой войны. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, передает ТАСС.

По его словам, молодое поколение, боится обнаружить, что их деды и прадеды воевали на стороне нацистской Германии. «Осторожно потому, что они боятся, и часто обоснованно боятся, обнаружить в этой истории то, чем нельзя гордиться, и чего можно только стыдиться», — отметил он. Косачев добавил, что в данном вопросе у россиян есть привилегия гордиться своей историей без опаски обнаружить «постыдные, позорные сюжеты».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа обвинил ЕС в попытке вычеркнуть из истории заслуги СССР во Второй мировой войне. Парламентарий подчеркнул, что победа во Второй мировой войне является основной заслугой Советского Союза, который дал возможность странам Европы развиваться.

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