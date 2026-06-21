Косачев: Молодежь стран ЕС с опаской обращается к истории Второй мировой войны

Молодое поколение европейских стран с опаской обращается к истории Второй мировой войны. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, передает ТАСС.

По его словам, молодое поколение, боится обнаружить, что их деды и прадеды воевали на стороне нацистской Германии. «Осторожно потому, что они боятся, и часто обоснованно боятся, обнаружить в этой истории то, чем нельзя гордиться, и чего можно только стыдиться», — отметил он. Косачев добавил, что в данном вопросе у россиян есть привилегия гордиться своей историей без опаски обнаружить «постыдные, позорные сюжеты».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа обвинил ЕС в попытке вычеркнуть из истории заслуги СССР во Второй мировой войне. Парламентарий подчеркнул, что победа во Второй мировой войне является основной заслугой Советского Союза, который дал возможность странам Европы развиваться.