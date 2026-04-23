В России обвинили ЕС в попытке вычеркнуть из истории заслуги СССР во Второй мировой войне

Депутат Чепа: Запад пытается вычеркнуть свое фашистское прошлое

Запад проводит политику, чтобы вычеркнуть из истории информацию о действиях европейских стран, которые поддерживали фашистов, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что таким образом в ЕС также пытаются скрыть заслуги СССР во время Второй мировой войны.

Ранее стало известно, что Нидерланды не пригласили российских представителей на мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны. В посольстве РФ в Гааге назвали «неудивительной» позицию Нидерландов.

«Проводимая русофобская политика Запада построена на том, чтобы вычеркнуть из истории действия большинства европейских стран, которые поддерживали фашистов, которые так или иначе участвовали во Второй мировой войне. Кто-то активно выпускал продукцию, кто-то воевал на стороне Гитлера», — сказал Чепа.

«Победа во Второй мировой войне — это основная заслуга Советского Союза, который и освобождал Европу, и давал возможности потом развиваться этим странам. Поэтому все хорошее они пытаются вычеркнуть из истории, чтобы не было такого», — отметил Чепа.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее предупредил, что страны Запада стремятся забыть уроки, извлеченные из Нюрнбергского процесса и событий Второй мировой войны. По его словам, они предпринимают циничные попытки переписать историю и умалить решающую роль народов Советского Союза и Красной армии в разгроме гитлеровской Германии.